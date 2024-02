Mais uma semana chegando ao fim e vem aí e a equipe do Acessa.com selecionou os melhores e mais variados eventos que vão rolar na cidade, para a sua agenda não ficar monótona. Confere só:

Sexta-feira (23/02)

Samba de colher

Horário: 21h30

Local: Beco - Avenida Garibaldi Campinhos, 38

Para mais informações, acesse o perfil no Instagram @beco_jf

I Love Funk (bloquinho de carnaval)

Atrações: Cassiano, Júlia Torres, LT, Alfredo Netto, Brunin, Pons

Horário:22h

Local: Cultural Bar - Avenida Deusdedith Salgado 3955, Teixeiras

Os ingressos podem ser adquiridos por meio do link disponível no perfil @culturalbar

Baile Funk do Rocket

Atrações: Os maiores hits do verão com Gui Valves e Ravell

Horário: 22h

Local: Rocket Pub - Avenida Presidente Itamar Franco, 2340 - São Mateus

A entrada é gratuita até meia noite. Para mais informações, acesse o perfil no Instagram @rocketpub

Sexta no Muzik

Atrações: Vedder + Kibba

Horário: 22h

Local: Café Muzik - Rua Espírito Santo, 1081 - Centro

Os ingressos podem ser adquiridos por meio do link disponível da bio do perfil no Instagram @cafemuzik

Monique e Leonardo

Horário: 20h

Local: Miami Bar - Avenida Brasil, 7409 - Cerâmica

Para mais informações, acesse o perfil no Instagram @miamijf_

NTI à vontade

Atrações: NTI e DJ Wanderlei

Horário: 18h

Local: Santé Pub - Avenida Deusdedith Salgado, 1763 - Teixeiras

Para mais informações, acesse o perfil no Instagram @santepubjf

Sábado (24/02)

Maracaju

Horário: 20h

Para mais informações, acesse o perfil no Instagram @beco_jf

Funk you

Atrações: WC NO BEAT, ROGERINHO DO QUERÔ, LT, LVKS, VIFFON, MARQUINHUS SP

Horário: 23h

Local: Privilège - Estrada Gentil Forn, - São Pedro

Os ingressos podem ser adquiridos por meio do site ingresse.com

CULTURAL REGGAE | BOB MARLEY TRIBUTO por REGGAE FEELINGS

Atrações: BOB MARLEY TRIBUTO por REGGAE FEELINGS e convidados

Horário: 22h

Local: Cultural Bar - Avenida Deusdedith Salgado 3955, Teixeiras

Os ingressos podem ser adquiridos por meio da plataforma Uniticket

Yolo

Atrações: DJs Fábio Carvalho e Pedrin

Horário: 22h

Local: Café Muzik - Rua Espírito Santo, 1081 - Centro

Os ingressos podem ser adquiridos por meio do link disponível da bio do perfil no Instagram @cafemuzik

Bandas Broken Gate e Sound Bullet

Horário: 21h

Local: Maquinaria- Rua São Mateus, 552

Os ingressos podem ser adquiridos por meio do perfil no Instagram @omaquinaria

Bombocado | Eles e Elas | Sambaflex

Horário: 16h | 20h

Local: Miami Bar - Avenida Brasil, 7409 - Cerâmica

Para mais informações, acesse o perfil no Instagram @miamijf_

Sambasert

Atrações: Alquimia | João Paulo e Gustavo | DJ Wanderlei

Horário: a partir das 20h

Local: Santé Pub - Avenida Deusdedith Salgado, 1763 - Teixeiras

Para mais informações, acesse o perfil no Instagram @santepubjf

Domingo (25/02)

Forró Folia! Ressaca

Atrações: Grupo Forrozeta e Sambroderes

Horário: 19h

Local: Café Muzik - Rua Espírito Santo, 1081 - Centro

Para mais informações, acesse o perfil no Instagram @cafemuzik

Concurso de melhor performance no Karaokê Maquinaria

Horário: a partir das 17h

Local: Maquinaria- Rua São Mateus, 552

O início das apresentações é às 21h. Para participar, mande uma mensagem para o perfil no Instagram @omaquinaria. A participação no concurso é individual e você pode escolher a música que irá cantar. Vale lembrar que não vale acompanhar a letra. Depois das apresentações, o público vota e os mais votados ganham um prêmio.

Wagner e Heitor

Horário: 20h

Local: Miami Bar - Avenida Brasil, 7409 - Cerâmica

Para mais informações, acesse o perfil no Instagram @miamijf_

Amigos do Léo de Freitas

Atrações: Grupo Glicose, Léo de Freitas e DJ Wanderlei

Horário: a partir das 18h

Local: Santé Pub - Avenida Deusdedith Salgado, 1763 - Teixeiras

Para mais informações, acesse o perfil no Instagram @santepubjf