O Bairro Santa Cândida, na Rua Major Olimpo Duarte 135, vai ser palco do "Slam na Perifa" no próximo sábado (2), às 14h, em Juiz de Fora. De acordo com a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), o evento é aberto para todos os públicos e a participação é gratuita. O projeto vai contar com a participação de um intérprete de libras como medida de acessibilidade.

Com o tema “Perifa é voz, Perifa é nóis”, o evento foi contemplado no Edital Cultura Da/Na Quebrada, que tem como objetivo proporcionar uma experiência que envolve os cinco elementos da cultura Hip-Hop.

Segundo a organização, o Coletivo Vozez da Rua, vai ter a presença de artistas locais, slam, DJ, break, graffiti e MCs, "proporcionando uma celebração da diversidade cultural presente nas periferias."

Os artistas receberão premiações para as batalhas de slam e break, com valores de R$ 500 (1º lugar), R$ 350 (2º lugar) e R$ 150 (3º lugar), além de troféus e brindes.



Sobre o projeto

O Cultura Da/Na Quebrada é um dos cinco editais lançados pela PJF em 2021, como parte do Programa Cultural Murilo Mendes, gerido pela Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa). O edital é direcionado a projetos de conteúdo artístico-cultural que promovem o protagonismo dos agentes culturais de periferia, com atividades voltadas para as frentes de Direito à Cidade, Promoção da Dignidade de Populações e Comunidades, Gênero, Enfrentamento ao Racismo e Combate à Violência.