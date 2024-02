No próximo sábado (2), o Teatro Paschoal Carlos Magno vai receber o cantor e compositor Valber Meireles, que vai lançar o novo álbum “Moendagem”, às 19h30, em Juiz de Fora. Os ingressos podem ser adquiridos no portal Sympla, com valores de R$25,00 a meia-entrada e R$50,00 a inteira. Além disso, haverá venda na bilheteria do teatro no dia da apresentação, das 12h às 18h.

Valber Meireles, cujo estilo musical remete a ícones como Zé Ramalho, Fagner, Alceu Valença, Almir Sater, Renato Teixeira e Zé Geraldo, traz uma combinação dessas influências, marcando sua presença com um estilo e identidade próprios. "O novo álbum “Moendagem” é uma imersão poética nas histórias do campo, da roça, no amor puro, nas coisas simples da vida e na natureza", explica a organização do evento.

O Teatro Paschoal Carlos Magno fica localizado na Rua Gilberto Alencar, atrás da Igreja São Sebastião.