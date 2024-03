Nesta quarta-feira (6), a peça teatral Café com Leite faz uma apresentação especial, às 20h, no Teatro Paschoal Carlos Magno, com um espetáculo que promete entreter a família toda. A obra aborda temáticas como o medo do futuro, a necessidade de pertencer e a angústia de ser rotulado, com foco em crianças que estão passando pela segunda infância (a partir de 6 anos), mas que, ao longo de suas temporadas, encantou não só os pequenos, mas também adolescentes e até adultos.

Ainda no mês de março, o espetáculo passa pelo Festival de Curitiba, representando o teatro juiz-forano dentre as peças mineiras que foram escolhidas pela Caixa Cultural de Curitiba. Depois de passar por escolas e festivais no estado, a apresentação especial tem um objetivo ainda mais nobre: a arrecadação de fundos para levar o elenco até a capital Paraense.

Todos que desejam prestigiar a peça em Juiz de Fora, estão valorizando a cultura local e colaborando para uma peça da cidade chegar ao maior festival de teatro da América Latina. Para isso, é necessário adquirir os ingressos, que tem o valor a partir de R$ 20, na plataforma Sympla.

Na história, Aninha é uma criança contemporânea - dessas que têm mais compromissos do que tempo para brincar e, um dia, como solução para suas muitas tarefas, decide ser "café com leite" em tudo na vida, porém vai ter que negociar com seu futuro para sustentar sua decisão. A peça tem dramaturgia e direção de Rafael Coutinho, conta com os artistas Giovanna Stehling, Jeann Cavallari, Beatriz Lira e Christiam Concolato no elenco.