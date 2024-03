A partir desse sábado (2), o Museu Mariano Procópio (MAPRO) vai retornar com o projeto “Yoga no Museu”, em Juiz de Fora. A iniciativa será realizada sempre aos primeiros sábados de cada mês, às 10h30.

Com o objetivo de oferecer aulas gratuitas ao público do equipamento urbano, a aula será realizada pela professora Mariana Mendes, para "levar uma melhor qualidade de vida para os juiz-foranos, ocupando espaços públicos da cidade", explica a Prefeitura de Juiz de Fora.

A novidade deste ano, com esse retorno, é que vai ter aula de yoga para crianças também. Quem vai dar as aula será a professora Mônica de Paula, especialista nas aulas para os pequenos. A atividade acontece no mesmo dia e horário da turma adulta, para que pais e responsáveis possam levar as crianças enquanto realizam os exercícios.



Como participar?

Para fazer parte das aulas, o MAPRO recomenda que os interessados cheguem no horário e, se possível, levem uma canga, esteira ou qualquer tecido que possa forrar o chão durante a prática e também uma garrafinha de água para a hidratação.

As atividades ocorrem no jardim simétrico próximo ao lago do museu.