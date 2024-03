Em Juiz de Fora, o Centro Cultural Bernardo Mascarenhas (CCBM) e a Biblioteca Municipal Murilo Mendes (BMMM) abriram, nesta sexta-feira (1), as inscrições para atividades temáticas gratuitas em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, na próxima sexta-feira (8).

Segundo a organização, a programação conta com oficinas e roda de conversa, com caráter cultural e educativo. As mulheres, cis e trans, interessadas em participar precisam ter idade acima de 16 anos.

Para a coordenadora do CCBM, Márcia Barreto, essa é "uma oportunidade de aprendizado e troca de experiências para mulheres cis e transgênero, uma forma de cultivar o bem-estar físico e emocional, bem como fortalecer as conquistas sociais, reforçando o empoderamento", explica.

Clique aqui para se inscrever e confira a programação abaixo:

Biblioteca Municipal Murilo Mendes - 15 vagas

14h - Oficina de Necessaire em EVA

Oficineira: Andreia Rodrigues



Centro Cultural Bernardo Mascarenhas (CCBM)

15h - Roda de Conversa sobre Autocuidado

Palestrante: Hellen Couto (Grupo Mulheres do Brasil)



16h - Oficina de Flores em EVA - 15 vagas

Oficineira: Wanderlane Feliciano