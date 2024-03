Neste domingo (3), às 16h, o Teatro Paschoal Carlos Magno vai receber o musical infantil “Era Uma Vez um Palhacinho no Reino Encantado da Princesinha Vitória”, uma peça gratuita e aberta para todos os públicos.

Com a promessa de levar diversão e muita música para o palco, a apresentação será composta por 14 canções. "Esta viagem ao reino encantado será guiada pelo palhacinho com seu violão e a princesinha Vitória. Além deles, haverá a presença da palhaça Gazuza, como assistente de palco, e de outros personagens imaginários que fazem parte do enredo, brinquedos, bonecos, coleirinho trovador, centopeia, fadinha, memé, entre outros", conta a organização.

O teatro fica localizado na Rua Gilberto Alencar, atrás da Igreja São Sebastião, Centro.