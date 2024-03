Quem tem medo da igualdade de gênero? Esse é o tema e o questionamento principal da 4ª edição do seminário “Lugar de Fala”, um evento gratuito que tem como pauta o Mês do Dia Internacional das Mulheres, comemorado no dia 8 de março.

Os interessados em participar devem acessar o canal do YouTube da Estácio na próxima terça-feira (5), onde o seminário será transmitido das 9h30 às 17h30.

O Instituto Yduqs, organizador do evento feito em parceria com a Estácio, explica que essa é uma oportunidade de mergulhar nas questões de gênero e explorar as complexidades da igualdade na sociedade contemporânea.

Para Cláudia Romano, presidente do Instituto Yduqs e vice-presidente do grupo educacional Yduqs, "Quem tem medo da igualdade de gênero?" é mais do que uma pergunta retórica, mas sim "um convite para confrontar nossos medos, desafiar as normas existentes e colaborar na construção de um futuro mais igualitário e inclusivo para todos que fazem parte de nossa sociedade".

Ainda segundo a organização, o seminário vai reunir profissionais e ativistas que se relacionam com o tema para conversar e ensinar sobre os aspectos da igualdade de gênero e as ramificações na cultura, sociedade e locais de trabalho.

Entre os nomes dos participantes da manhã estão: Renata Mendonça (Diretora de Gente); Vanessa Berner (Acadêmica e professora de Direito da UFRJ); Anna Uziel (Psicóloga, professora da UERJ e membro do LIDIS); Joice Portela (Gerente de ESG); Fábio Oliveira (Filósofo e professor UFF); Renata Tasca (Gerente de Marketing e Idealizadora do Projeto); Ana Luzia (Diretora de captação); Julia Vaz Cartier Bresson (Coordenadora de Estúdio).

Já na parte da tarde, as pessoas que participam são: Lu Rufino (Advogada, ativista movimento de pessoas com deficiência); Claudia Moraes (Major da PM-RJ e chefe Escritório Prevenção Violência Doméstica); Andre Gustavo (Desembargador do TJ-RJ – e egresso doutorado da Estácio); Tainá de Paula (Secretária do Meio Ambiente do Município do Rio de Janeiro); Sara Wagner York (Pedagoga, jornalista e egressa da Estácio); Nanny Fagianno (Diretora de ESG); Marisa Gaudio (Advogada, conselheira da OAB Nacional e Presidente da CAARJ) e Maíra Fernandes (Advogada Criminalista e professora).



Sobre a programação

A programação conta com quatro mesas redondas:

Igualdade de Gênero e Empoderamento - De qual igualdade estamos falando?



Masculinidades - O Lugar do Masculino na Construção de uma Sociedade mais igualitária



Violência de Gênero – Justiça, uma palavra feminina



Interseccionalidade e Representatividade - Femininos plurais e Representatividade nos Espaços de Poder

O final da 4ª edição do “Lugar de Fala” terá como encerramento uma masterclass sobre machismo estrutural velado na sociedade, quando serão ensinadas ferramentas práticas e insights para combater esse problema.