Estão abertas as vendas de ingressos para o show do grupo Roupa Nova e Rádio Taxi, que acontece em Juiz de Fora, no dia 3 de agosto .

A apresentação faz parte da turnê comemorativa dos 40 anos de carreira da banda e será o primeiro grande show do Ginásio Municipal Jornalista Antônio Marcos.

O evento será dividido nos seguintes setores:

- Arquibancada [individual]

- Mesa Ouro [para 4 pessoas]

- Mesa Prata [para 4 pessoas]

- Mesa Bronze [para 4 pessoas]

Os ingressos podem ser adquiridos on-line por meio do site ingressodigital.com ou no ponto de venda do Zine Cultural [Praça Menelick de Carvalho, 150 - Centro - Juiz de Fora . MG]





ROUPA NOVA & RÁDIO TÁXI

Data: sábado, 03 de agosto de 2024

Local:Ginásio Municipal Jornalista Antônio Marcos

Endereço: R. Dirceu F. Barbosa - Aeroporto, Juiz de Fora - MG

Horário de abertura: 19h

Início do show: 21h

Realização: A2 Produções

Produção:Front Produções - Fernando Cunha - Live Produções