A exposição “Inspirações Modernistas”, do artista Wesley Rocher Monteiro, que reside em Juiz de Fora, já está disponível ao público, no Espaço de Arte do Jardim Norte, para visitação, durante o mês de março. As obras fazem uma homenagem ao povo brasileiro, além de uma reverência aos trabalhadores, à cultura dos ritos religiosos, etnias e a tudo que faz parte de nossas impressões digitais. “Meus primeiros contatos no mundo das artes foram através de um grande mergulho no movimento cultural, que repercutiu, fortemente, sobre a cena artística e a sociedade brasileira, na primeira metade do século XX, sobretudo no campo da literatura e das artes plásticas”, contextualiza o autor.

“Minha admiração pelo movimento Modernista Brasileiro foi tão grande, que me envolvi, por inteiro, no estudo da vida dos artistas, linhas de pensamentos, documentários, inspirações e tendências. Fui levado por um deslumbre da cultura riquíssima de nosso país. A imersão em nossos costumes, religião, manifestações culturais - ritos e tradições do movimento - foram fatores importantes, que me deram a liberdade de não me preocupar com conceitos atuais, tendências, estilos e, até mesmo, uma certa ‘obrigação’ da contemporaneidade”, explica.

Sobre Wesley Rocher Monteiro

O artista visual contemporâneo, natural da cidade de Valença, interior do estado do Rio de Janeiro, Wesley Rocher Monteiro, atualmente, reside na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Iniciou o contato com o mundo das artes, incentivado pela sua mãe, Izaura Rocher, que percebeu um forte interesse, desde pequeno, pelo desenho e pintura.

Aos 11 anos, pintou sua primeira obra, que retratava o cotidiano de trabalhadores da zona rural. A partir daí, pintou uma sequência de temas relacionados como: fazendas do ciclo do café, casarios mineiros antigos e paisagens da região de Minas. Amante do Movimento Modernista Brasileiro, Rocher Monteiro, como é conhecido no mundo artístico, teve fortes influências das vanguardas europeias como o Cubismo, Expressionismo, Fauvismo e Abstracionismo, influências que fizeram com construísse seu trabalho numa digital contemporânea de cores fortes e traços marcantes.