Para comemorar o Dia Internacional da Mulher, o Comitê de Empreendedorismo do Grupo Mulheres do Brasil, no Núcleo Juiz de Fora idealizou o Projeto 8 de Março, em parceria com a Funalfa. Na sexta-feira (08), às 15h, no Centro Cultural Bernardo Mascarenhas - CCBM (Av. Getúlio Vargas, 200 – Centro) a terapeuta Hellen Couto conduz uma palestra, no formato de conversa, para as mulheres que se inscreverem gratuitamente através do formulário

O objetivo é proporcionar uma tarde diferente para as Mulheres, "nós mulheres, estamos sempre cuidando de filhos, marido, familiares e nunca temos tempo para nós", destaca a organizadora do evento. "Pensando nisto o Convidamos a terapeuta Hellen Couto, e o “Eleva-se!” será o momento de olhar para nossas emoções e elevar a nossa energia com autocuidado e relaxamento", explica.

Hellen Couto é autora em 7 livros, tem o Host Podcast: “É sobre Saúde Mental e tá tudo bem! “. Pós-graduada em Terapia Integrativa e Cognitivo comportamental; MBA em negócios digitais, Coach e Mentoring; Terapeuta Thetahealing® com 8 certificações internacionais; Mestre em Reiki e Terapeuta Barras de Access.



Mais informações pelo telefone: (32) 3239-5524