A diversão está garantida para os próximos dias. E uma coisa que com certeza não vai faltar durante o final de semana é muita música e gargalhada. Confira o giro cultural desta semana:

SEXTA-FEIRA (08/03)

Aniversário do Valkyrie

Atrações: Valksband, Tributo a Iron Maiden /Aces High, Rockstory Jf

Horário: 21h

Local: Beco - Avenida Garibaldi Campinhos, 38

Os ingressos e demais informações podem ser adquiridos por meio do perfil no Instagram @beco_jf

Renan e Christiano, Bombocado, Celsin

Horário: 22h

Local: Cultural Bar - Avenida Deusdedith Salgado, n° 3955 - Teixeiras

Os ingressos podem ser adquiridos por meio do site Uniticket

Vet folia

Atrações: DJ LT, Maialuna, Crepaldi, Julia Bisaggio, Allan Marques

Horário: 22h

Local: Danke Club - R. José Barbosa de Albuquerque, 140 - Aeroporto

Os ingressos podem ser adquiridos por meio do perfil no Instagram @clubdanke

Baile Funk do Rocket

Atrações: DJ Mari Souza e DJ Nicey

Horário: 22h

Local: Rocket - Avenida Presidente Itamar Franco, nº 2340 - São Mateus

A entrada é gratuita até meia noite. Para mais informações, acesse o perfil no Instagram @rocketpub

Pop Divas

Atrações: Alma Quimera, Vedder DJ

Horário: 22h

Local: Café Muzik - Rua Espiríto Santo, nº 1080 - Centro

Entrada gratuita até meia noite. Para mais informações, acesse o perfil no Instagram @cafemuzik

SÁBADO (09/03)

Show Lulu Santos - Turnê Barítono

Horário: 20h

Local: Terrazzo - Avenida Deusdedith Salgado - Teixeiras

Os ingressos podem ser obtidos por meio da Central dos Eventos

Show humorista Renato Albani - Assim Caminha a Humanidade

Horário: 19h

Local: Cine-Theatro Central - Praça São João s/n - Centro

Os ingressos podem ser adquiridos por meio da plataforma Ingresso Digital



Nara Pinheiro e Márcio Guelber + Dudu Lima e Leandro Scio convidam Tata Chama e as inflamáveis

Horário: 21h30

Local: Beco - Avenida Garibaldi Campinhos, 38

Os ingressos e demais informações podem ser adquiridos por meio do perfil no Instagram @beco_jf

Show da banda Maneva

Atrações: Maneva, Celsin DJ, Banda Relax

Horário: 22h

Local: Cultural Bar - Avenida Deusdedith Salgado, n° - Teixeiras

Os ingressos podem ser adquiridos por meio do site Uniticket

Santo Beat

Atrações: Cariello, DJ Edin, Michel Freigi, LT, Viffon, Offbeat, Marquinhus SP

Horário:

Local: Privilege JF - Estrada Engenheiro Gentil Forn, 1000 - São Pedro

Os ingressos podem ser adquiridos por meio do site ingresse.com. Para mais informações, acesse o perfil @santobeat

Dia Mundial do DJ

Atrações: Ranges, João Lucas, Alma Quimera

Horário: 22h

Local: Rocket Pub - Avenida Presidente Itamar Franco, nº 2340 - São Mateus

Os ingressos podem ser adquiridos por meio do perfil no Instagram @rocketpub

Capute e Moa

Atrações: Rodrigo B., Emuni, Is On The Edge, Pons

Horário: 22h

Local: Danke Club - R. José Barbosa de Albuquerque, 140 - Aeroporto

Os ingressos podem ser adquiridos por meio do perfil no Instagram @clubdanke

Rock in a Woman

Atrações: Madalena Arrependida, Inoutside

Horário: 22h

Local: Café Muzik- Rua Espírito Santo, nº 1081 - Centro

Os ingressos podem ser adquiridos por meio do perfil no Instagram @cafemuzik

Geleia - Sessão de Improviso

Horário: 21h

Local: O Maquinaria - Rua São Mateus, 552 - São Mateus

Para participar basta se inscrever pelo perfil no Instagram @omaquinaria

DOMINGO (10/03)

Chá Proibido

Atrações: Fruto proibido e Chá das 5

Horário: 18h

Local: Beco - Avenida Garibaldi Campinhos, 38

Os ingressos e demais informações podem ser adquiridos por meio do perfil no Instagram @beco_jf

Fulora

Atrações: Fulora

Horário: 19h

Local: Café Muzik- Rua Espírito Santo, nº 1081 - Centro

Os ingressos podem ser adquiridos por meio do perfil no Instagram @cafemuzik