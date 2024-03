Estão abertas as inscrições para o Workshop "Voz, Expressão e Energia" – a tríade poderosa da comunicação, que acontece sábado, dia 23 de março, das 14h às 19h, no Serrano Hotel, localizado na Rua Santa Rita, nº 399, no Centro de Juiz de Fora.

O evento, que será realizado pela jornalista Carolina Limma e pela terapeuta integrativa Ana Flores, chama a atenção para a importância da boa comunicação na era digital e busca ajudar profissionais de diferentes nichos a tornarem-se uma referência nas suas respectivas áreas de atuação, por meio das redes sociais.

Serão abordados durante o workshop os fundamentos essenciais da comunicação, como posicionamento e técnicas para alinhar linguagem verbal e corporal, assegurando coerência e reforçando a mensagem transmitida.

As vagas são limitadas e as inscrições podem ser realizadas por meio de formulário on-line. Para participar há um custo de R$ 190,00 à vista ou R$ 195,00 em até 12x no cartão.