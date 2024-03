O Instituto Você, em parceria com a Associação Comercial e Empresarial de Juiz de Fora, realiza a palestra "Inteligência Emocional e os impactos no sucesso da sua empresa¨.



O evento será ministrado pela treinadora Bárbara Leão, no dia 14 de março, na sede da Associação Comercial, que fica na Praça Dr. João Penido, 48, Centro.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas via formulário na bio do perfil no Instagram @institutovocejuizdefora. As vagas são limitadas.