O Museu Mariano Procópio (MAPRO) vai promover, na próxima quinta-feira (14), a partir das 18h, um Sarau de Poesias em comemoração ao Mês da Mulher. No evento, o público poderá visitar a Galeria Maria Amália de forma gratuita, onde serão recitadas poesias de autoras femininas. Para participar não é necessário realizar inscrição.

Segundo a organização, nesta edição, o Sarau será realizado pelo grupo “Mulheres do Brasil - Núcleo Juiz de Fora”. Porém, além das mulheres do grupo, qualquer pessoa pode participar recitando poesia própria, sendo de mulheres ou de outras autoras.

A entrada para o Sarau será realizado pela Rua Dom Pedro II, 350. Aqueles que estiverem interessados em declamar poesias devem procurar a organização do evento no local antes do início.

O Museu fica localizado na Rua Mariano Procópio, 1100, Bairro Mariano Procópio.