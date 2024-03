No dia 12 de abril, sexta-feira, às 20h, o Teatro Paschoal Carlos Magno vai receber a turnê “Isabella Taviani – Voz e Violão”, que marca a comemoração de 20 anos de carreira fonográfica da cantora. No dia do show, o equipamento será aberto ao público a partir das 19h. Os interessados podem adquirir ingressos do primeiro lote pelo Sympla.

A turnê, iniciada em julho de 2023, a turnê procura percorrer o país, tendo passado por cidades como Fortaleza (CE); Nova Iguaçu, Volta Redonda, Macaé, Campos e Rio de Janeiro (RJ); Ribeirão Pires (SP); Belo Horizonte (MG); Brasília (DF); Porto Alegre (RS); Mossoró (RN); Natal (RN); João Pessoa, Campina Grande (PB) e Recife (PE).



Sobre a artista

Isabella Taviani tem formação em canto lírico, mas sempre soube que o seu caminho era a MPB. O primeiro álbum, “Isabella Taviani”, veio em 2003, pela Greensongs. Depois vieram mais sete: “Isabella Taviani Ao Vivo” (Universal Music), 2005; “Diga Sim” (Universal Music), 2007; “Meu Coração Não Quer Viver Batendo Devagar” (Universal Music), 2009; “Eu Raio X” (IT Produções), 2011; “Eu Raio X Ao Vivo” (IT Produções / Coqueiro Verde), “Carpenters Avenue” (IT Produções / Coqueiro Verde), 2016; e “A Máquina do Tempo” (IT Produções), 2020.

A cantora e compositora é responsável por sucessos como “A canção que faltava” (trilha sonora da novela “Flor do Caribe”), “Presente-Passado” (trilha sonora da novela “Viver a Vida”), “Luxúria” (trilha sonora da novela “Os Sete Pecados”), e ainda as releituras “Ária Paulistana” (trilha sonora da série “Um só coração”), “Viramundo” (trilha sonora da minissérie “Amazônia”), “Sob Medida” (trilha sonora da novela “Caminho das Índias”), “Close To You” (trilha sonora da novela “Haja Coração”). Além de canções que já se tornaram clássicos e receberam regravações, como “Digitais”, “Diga sim pra mim”, entre muitas outras.