O quarto episódio da série “Cabaret dos Seres da Ribalta” será lançado noTeatro Paschoal Carlos Magno, localizado na Rua Gilberto de Alencar, atrás da Igreja São Sebastião, Centro, na terça-feira, (19),às 20h, com entrada franca.O cenário do quarto episódio é o emblemático complexo da Praça da Estação, com filmagens nos ambientes internos de prédios históricos, celebrando a rica cultura juiz-forana, com toda diversidade que apresenta.

A obra também será disponibilizada nas plataformas digitais, a partir da sexta-feira (22)às 21h, pelo Facebook Cabaré Ribalta. Rodrigo Mangal é o diretor-geral do projeto, que vai disponibilizar um total de seis episódios, apresentando vários artistas da cidade, por meio de diferentes linguagens artísticas.

“Cabaret dos Seres da Ribalta” é financiada por meio do Edital “Murilão, ligado ao Programa Cultural Murilo Mendes, que é mantido pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) e gerenciado pela Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa).



Os atores Marcos Bavuso e Marcus Amaral dão vida ao texto “O Bicho”, inspirado no poema de Manuel Bandeira, escrito pelo diretor do projeto Rodrigo Mangal. Em uma das cenas, Gabriel Acaju traz a música de sua autoria “Anseio”, em parceria com Luiz Henrique Andrés. A gravação aconteceu sala da Associação Comercial e Empresarial de Juiz de Fora.



Davi Marques e Silvana Marques, levam uma montagem de dança de salão especialmente criada para a música “Conversa de Botequim”, de Noel Rosa. Na encenação, o sambista vem a Juiz de Fora para conhecer o tradicional Bar do Abílio, com a divertida participação do próprio dono do estabelecimento.



O episódio ainda celebra um importante nome da cultura musical da cidade, Zezinho da Guitarra, que concede entrevista ao som do jazz executado ao vivo por Dudu Lima, Caetano Brasil e Leandro Scio. A dança contemporânea é conduzida pelos integrantes do grupo Emcenacem, dirigidos por Fernanda de Oliveira e Gabriela Machado, em elaborada linguagem audiovisual, com performances a partir de textos de Tiago Adão Lara, Maria Helena Falcão e Leonardo da Vinci.



Fecham o episódio os grupos de Folia de Reis “Resposta Oriente Jesus Vivo” e “A Caminho da Salvação”, em encenação inédita desta tradicional cultura brasileira elaborada especialmente para a série. O episódio conta ainda com a arte visual de Ramón Brandão, que se funde de forma orgânica com imagens de cena e produz um olhar poético sobre os personagens e as construções históricas do entorno da Praça da Estação.



O “Cabaret dos Seres da Ribalta” tem a direção de fotografia de Rodrigo Soares e foi premiado em seu primeiro episódio no concurso “Janelas Abertas”, lançado pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) em 2021, quando ficou em primeiro lugar entre mais de 350 trabalhos inscritos.



Confira a ficha técnica do da obra:

Roteiro e direção: Rodrigo Mangal | Elenco: Angélica Pereira, Antônio César Palaci, Bianca Leite, Carlos Antonio Jacinto, Elza Goulart, Gabriela Machado, Lidia Cabral, Marcos Bavuso, Maria Helena de Souza, Nayara Santana, Gabriel Acaju, Luiz Henrique Andrés, Davi Marques, Silvana Marques, Marcus Amaral, Marcos Bavuso, Zezinho da Guitarra, Dudu Lima, Caetano Brasil, Leandro Scio, Grupo Resposta Oriente Jesus Vivo e Grupo A Caminho da Salvação | Direção de fotografia: Rodrigo Soares | Câmeras: Rodrigo Soares e Rodrigo Paschoal | Som direto e mixagem das músicas: André Medeiros | Ilustrações: Ramón Brandão | Designer gráfico: Marcelo Lopes | Legendagem descritiva: Kelly Scoralick | Edição e Trilha Sonora: Rodrigo Mangal | Tratamento de imagens: Lucas Machado | Contrarregramento: Flávio de Paula e Felipe Andrade