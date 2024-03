Com o foco no compromisso do meio ambiente, sustentabilidade e a vida mas verde em Juiz de Fora, a Prefeitura de Juiz de Fora realizará uma semana de atividades em comemoração ao Dia Mundial da Águam, celebrado no dia 22 de março.

As atividades são gratuitas e acontecem do dia 20 a 24. A programação é coordenada pelas secretarias de Sustentabilidade em Meio Ambiente e Atividades Urbanas (Sesmaur) e de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), e contam com a atuação conjunta de outras secretarias municipais, além de parceiros de outras organizações públicas e também de empresas privadas.



Programação:



20/03 - quarta-feira - 8h às 10h

Programa Nossa Água

Café com produtores rurais no Sítio Pedra Branca.

Início dos plantios nas propriedades rurais cadastradas no programa Produtor de Água - PPA

Visita à unidade técnico-demonstrativa às margens da represa Doutor João Penido



21/03 - quinta-feira - 9h às 13h

Praça da Estação

Distribuição de mudas de plantas aromáticas

Coleta seletiva

Experiência sensorial sobre a preservação de recursos hídricos



22/03 - sexta-feira - 12h às 16h

Em frente ao Cine-Theatro Central

Apresentação do Coral da Cesama

Distribuição de mudas de plantas aromáticas

Atividades de educação ambiental

Experiência sensorial sobre a preservação de recursos hídricos



Local: Jardim Botânico da UFJF



Evento Água na propriedade rural: Importância e qualidade na produção de leite e derivados e consumo humano - 13h às 15h



13h - Abertura



13h05 - Água na propriedade rural: qualidade, monitoramento e tratamento

Palestrante: Humberto Moreira Hungaro (UFJF)



13h30 - Cloração da água: equipamentos e aplicações

Palestrante: Marcelo Henrique Otenio (Embrapa Gado de Leite)



14h - Monitoramento de cloro na água

Palestrantes: Fabiano Freire Costa (UFJF); Luana Gerhein (UFJF); Clérison Wagner do Nascimento (UFJF)



14h20 - Roda de conversa: desafios da potabilização de água na propriedade rural Mediadores: Fabiano Freire Costa (UFJF); Antônio Domingues e Cândido Antônio Rocha da Silva (Emater-MG); Andreia Aparecida Barbosa Vinha Fonseca (SENAR/FAEMG)



15h - Encerramento



23/03 - sábado - 9h às 13h

Nós no Bairro - Praça de Benfica

Atividades lúdicas com pinturas

Shows locais

Experiência sensorial sobre a preservação dos recursos hídricos

Distribuição de mudas de plantas aromáticas



24/03 - domingo - 8h às 13h

Domingo no Parque - Parque da Lajinha

- Presença da prefeita Margarida Salomão - Anúncios do Meio Ambiente:

Selo Tree Cities da ONU

Conclusão das obras do vertedouro

Novo horário de funcionamento do Parque e o Programa Caminhada Orientada

- Apresentação das obras do Edital Arte no Parque

- Plantio do Bosque do Futuro com a participação dos visitantes

- Feira das Mulheres Empreendedoras

- Estandes expositivos dos seguintes parceiros: Sesmaur, Seapa, SS (equipe de Educação em Saúde), SG (Defesa Civil), Cesama, Empav, Demlurb, Polícia Militar de Meio Ambiente, Corpo de Bombeiros Militar, Arcelor Mittal, Paraibuna Embalagens, Hiperroll Embalagens, ONG AMA JF e Brenda Pinturas Faciais.



Participações:

Sesmaur, Seapa, Cesama, Empav, Secom, Demlurb, Defesa Civil de Juiz de Fora, Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, Polícia Militar de Meio Ambiente-PMMG, Arcelor Mittal, AMAJF, APL, Sindicato Rural, FAEMG SENAR, EMATER, Jardim Botânico UFJF, Hiperroll Embalagens, Paraibuna Embalagens, Oficina da Diversão, Embrapa.