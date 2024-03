O livro “Falando ‘Sôzinho’ e outras crônicas”, que marca a estreia literária do jornalista juiz-forano Renan Ribeiro, será lançado neste sábado (23) às 11h, na Sala de Leitura da Praça CEU (Centro de Artes e Esportes Unificados Coronel Adelmir Romualdo de Oliveira).

A obra tem financiamento do Edital Murilão, que é parte do Programa Cultural Murilo Mendes, mantido pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) e gerenciado pela Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa). Com entrada franca, o lançamento é livre para todos os públicos. No local, os exemplares serão distribuídos gratuitamente e autografados pelo autor.



‘Falando ‘Sôzinho’ e outras crônicas’

O livro reúne 138 crônicas, e a maioria delas foi publicada entre 2019 e 2022 na coluna “É Logo Ali”, do jornal Tribuna de Minas. A coletânea inclui textos inéditos e 24 ilustrações também assinadas pelo autor. A obra é dividida em três partes: O aqui e agora (Parte 1), na qual os textos abordam questões contemporâneas; Pandemia: hiato de mais de dois anos que divide dois mundos (Parte 2) e pelas ruas da cidade (Parte 3).



Sobre o autor

Nascido e criado na Zona Norte de Juiz de Fora, Renan sempre estudou em escolas públicas e graduou-se em Jornalismo pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Ele conta que encontrou nas palavras a profissão, além de uma forma de compreender o mundo e de se expressar. Conforme o autor, a escrita de crônicas veio da necessidade de falar sobre temáticas que não cabiam na estrutura e nas regras dos textos jornalísticos convencionais.

“A primeira crônica surgiu de forte incômodo. Presenciei uma pessoa passando mal dentro do ônibus, o que pode ser algo comum. No entanto, estabeleceu-se uma dinâmica que contribuiu para que tudo tomasse outros contornos. As pessoas se mobilizaram de uma maneira coordenada, rápida, como se elas se conhecessem, como se tudo tivesse sido ensaiado. Quando cheguei em casa, só consegui dormir depois de escrever e postar em uma rede social”, conta.

Além das cenas cotidianas, outras observações sobre as relações presentes nos espaços urbanos, alimentam a produção literária do escritor. Contrastes entre a periferia e o Centro, o interno e o externo, as gerações, os traços de mineiridade, as peculiaridades da cidade são matéria-prima para Renan, que sempre diz: ‘o óbvio precisa ser lembrado constantemente’.

“Esse livro é uma carta de amor escrita aos poucos. Amor pela cidade, amor pelas pessoas daqui. Um amor que não deixa de ver e reconhecer os problemas que há pelos caminhos, mas que tem muita vontade de solucioná-los, na medida do possível, para tornar esse pedaço de chão, ao qual me sinto orgulhosamente pertencente, ainda maior e melhor do que é hoje. Gostaria que esse livro incentivasse as pessoas a estarem mais presentes e dispostas a entregar o melhor delas, porque apesar de tudo, acredito muito nas pessoas.”