Como forma de marcar os 60 anos do golpe civil-militar de 1964, o Grupo Divulgação apresenta o espetáculo “Censura, não!”, nesta sexta-feira (5) às 20h, no Teatro do Forum da Cultura da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). O espetáculo tem texto e direção de José Luiz Ribeiro. A única apresentação encerra os trabalhos do Mergulho Teatral, imersão no teatro destinada a universitários, que integra o projeto de extensão “Centro de Estudos Teatrais – Cursos e Oficinas”. A entrada é franca e sujeita à capacidade de lotação do espaço. Os convites devem ser retirados na bilheteria do teatro no dia da apresentação, a partir das 19h.

Em “Censura, não!”, José Luiz Ribeiro faz um retrospecto da história da censura no Brasil, desde a época da colonização, com a restrição à liberdade religiosa dos indígenas, por parte do colonizador católico português; passando pela ação censória à produção artística que existiu no Brasil Império (1822-1889), na Era Vargas (1930-1945) e na Ditadura Militar (1964-1985), até chegar a casos recentes, ocorridos após a redemocratização. Um dos episódios denunciados no espetáculo é o caso do livro “O Avesso da Pele”, de Jeferson Tenório, recolhido de colégios públicos em Goiás, Mato Grosso do Sul e Paraná.

“Censura é um ato vergonhoso em que um ser humano impõe o silêncio a outro ser humano. Os perigos da censura existem. E depois de 60 anos de momentos muito difíceis para a cultura, é preciso lembrar sempre e dizer: isso não deve acontecer mais. O ser humano tem que dialogar para fazer a sociedade avançar”, afirma José Luiz Ribeiro, também coordenador do Grupo Divulgação.