Em 13 de abril, sábado, a cidade de Juiz de Fora se prepara para receber um evento que promete encantar os amantes do artesanato, da gastronomia e da cultura local. A primeira edição da feira de artesanato Arte Viva JF será realizada no Constantino Hotel, Rua Santo Antônio, 765, andar C, das 10h às 18h, proporcionando um dia repleto de descobertas e diversão para toda a família. a entrada é gratuita.

Com dois salões dedicados ao artesanato e à gastronomia, a Arte Viva JF oferecerá aos visitantes uma experiência completa, ocupando uma área de 360m². O espaço contará com uma variedade de produtos artesanais, desde roupas e acessórios até decoração e enxoval, destacando a riqueza da produção local.

Na Praça de Alimentação, os visitantes poderão desfrutar de uma seleção de iguarias da culinária local, italiana e portuguesa. De vinhos a geleias, de antepastos a queijos curados, a feira oferecerá uma ampla variedade de sabores para satisfazer todos os paladares. Não faltarão também opções de tira-gostos fresquinhos,

dadinhos de tapioca, derivados de leite de cabra, compotas de doces, brownies, cookies e muito mais.

Além disso, haverá um espaço kids dedicado às crianças e música ao vivo para animar o ambiente.