Neste sábado (13), o Jardim Botânico de Juiz de Fora (UFJF) vai promover a primeira edição do projeto “Clubinho da Leitura: Experiências Literárias na Floresta”. Segundo a organização, serão oferecidas 30 vagas, com inscrições gratuitas a serem feitas por meio de um formulário on-line. O encontro é voltado para crianças de 8 a 11 anos e acontece das 10h às 12h nos espaços do equipamento.

Com o objetivo de proporcionar momentos de aprendizado, imaginação e diversão através da leitura de livros selecionados para a faixa etária, o projeto tem como foco contribuir com o desenvolvimento cognitivo, emocional e social.

As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição, priorizando as crianças atendidas pela ONG Brothers do Bem, parceira do projeto.