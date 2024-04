Nesta quarta-feira (10), o Forum da Cultura vai inaugurar a mostra "Kiriri", uma exposição que reúne as belezas do sertão paraibano com fotografias de Ivonete Leite, em Juiz de Fora. Na mesma ocasião, a partir das 18h30, também acontece o lançamento do fotolivro, de mesmo nome, que guarda os registros das viagens de Ivonete ao Cariri Paraibano, na área do Lajedo de Pai Mateus. O evento é gratuito e aberto ao público.

Segundo a organização, a mostra é composta por 16 fotografias em grandes formatos, selecionados pelo companheiro de andanças e curador, Eder Chiodetto. As imagens escolhidas estão presentes no livro e, para a exposição, "criam uma proposta de constelação, relações entre a terra, o mineral, a flora e a magia que o Cariri enseja".

Para o curador, “o gesto fotográfico de Ivonete em Kiriri expressa o encantamento e a intriga diante dos assombros e belezas criados pelos eventos geológicos que ecoam a formação do mundo, ocorrida há bilhões de anos. Evidenciam ainda a potência de um trabalho capaz de provocar a linguagem, ignorar a obviedade e perscrutar novas estratégias, como atitudes fundamentais de uma artista, quando se confronta com o insondável, que lhe inquieta e inspira”.

A exposição fica em exibição até o dia 26 de abril, com visitações de segunda a sexta-feira, das 10h às 19h.

O Forum da Cultura fica localizado na Rua Santo Antônio, 1112, Bairro Centro.