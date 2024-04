Neste sábado (20), a Praça CEU (Centro de Artes e Esportes Unificados Coronel Adelmir Romualdo de Oliveira) vai promover dois eventos em Juiz de Fora: Encontro de Brechós e Roda de Capoeira. As programações são abertas ao público.

Segundo a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), o Encontro de Brechós vai reunir 15 expositores, das 10h às 18h. Os interessados vão poder garimpar peças femininas, masculinas e infantis, além de sapatos, bolsas, bijuterias, peças para pets e acessórios diversos.

Para Antonella Limongi, organizadora do evento, o encontro é importante, pois dá oportunidade aos empreendimentos locais para que eles tenham mais visibilidade. Além disso, ela destaca que o cuidado com a sustentabilidade e a garantia de um futuro melhor para as crianças são alguns dos objetivos do projeto.



A organizadora conta que a ideia do evento é que ele seja itinerante, para que mais empreendedores sejam beneficiados: "Já fazemos o encontro no Centro, estamos indo para Benfica e pretendemos ir para São Pedro. Então a ideia é que o Encontro de Brechós Oficial seja itinerante para dar mais oportunidade aos empreendedores."

Já a Roda de Capoeira, que acontece a partir das 15h, deve reunir cerca de 50 alunos das oficinas continuadas da unidade e convidados. "O objetivo é promover o encontro e a troca de experiências, aprofundando o conhecimento na área", explica em nota a Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa).

A Praça CEU fica na Avenida Juscelino Kubitschek, 5.899, Bairro Benfica.