Nesta sexta-feira (19), às 13h, o Centro Cultural Dnar Rocha de Juiz de Fora vai receber a mostra “O Paradoxo do Pássaro Livre & Onde Moram as Mulheres”, uma exposição que reúne 12 quadros de Samara Danelon e abordam a construção histórica do papel feminino, questionando a concepção tradicional de “feminilidade” como uma estratégia de repressão em uma sociedade patriarcal. A visitação é gratuita e livre para todos os públicos, de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 16h.

De acordo com a Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa), as obras desafiam esteriótipos retratando mulheres reais, como as escritoras Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo e Clarice Lispector. "Elementos domésticos, como louças e bordados, são incorporados, com o objetivo de contextualizar a visão associada às mulheres. A pintura em blocos de cores explora, visualmente, a habilidade das mulheres em consertar, reinventar e reconstruir. Da mesma forma, a presença da linha vermelha refere-se à dor e à força necessárias para superar repressões e abusos".



Para o analisa o coordenador-geral do Dnar Rocha, Fernando Valério, ao receber a exposição de Samara, o Dnar reforça sua marca de espaço dinâmico, onde uma diversidade de discursos se entrelaça para produzir novos comportamentos e perspectivas: "O equipamento se torna um portal para uma ampla gama de discursos e experiências, abrindo suas portas para uma variedade de corpos, incluindo a expressão da mulheridade. A educação artística encontra aqui um terreno fértil para a renovação e a reinvenção dos modos como interagimos com o mundo ao nosso redor”, explica.

O espaço expositivo estará aberto também, excepcionalmente, no dia 27 deste mês, das 13h às 15h, e no dia 18 de maio, no mesmo horário, quando se encerra a visitação. A curadoria é de Carlos Elias de Souza.



Sobre a artista



Samara Danelon é Bacharel em Artes e Design (2014) e Bacharel em Moda (2016) pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Seus trabalhos abordam questões de gênero e identidade, principalmente, na pintura a óleo e na aquarela, com a presença de linhas, bordados e materiais têxteis.