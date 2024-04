No próximo sábado (27), Rosário de Minas, distrito de Juiz de Fora, vai receber um show gratuito do compositor Dudu Lima. A apresentação vai ser realizada no sábado (27), às 11h, na Escola Municipal Helena Antipoff, sendo o evento aberto a todos os públicos.

O músico, nascido em Minas Gerais, é contrabaixista, compositor e arranjador. Ele possui uma carreira de 38 anos e já lançou 21 álbuns, nos quais colaborou com artistas da cena musical brasileira e internacional, incluindo João Bosco, Milton Nascimento, Wagner Tiso, Toninho Horta, Juarez Moreira, Jean-Pierre Zanela (CAN) e Stanley Jordan (USA).