Na próxima sexta-feira (26), a Praça CEU (Centro de Artes e Esportes Unificados) vai promover o 7º Festival de Dança, reunindo mais de 250 bailarinos de todas as idades, em Juiz de Fora. O evento, que festeja o Dia Mundial da Dança (29), começa às 18h na quadra coberta do equipamento urbano e é gratuito.

Segundo a Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa), 14 grupos/artistas de Juiz de Fora e um de Volta Redonda, Rio de Janeiro, vão apresentar, ao todo, 26 coreografias. Entre as modalidades que serão apresentadas estão balé clássico, danças urbanas, estilo livre e dança contemporânea.



Para o coordenador-geral da Praça CEU, Guy Schmidt, que percebe o crescimento no número de participantes do festival pelo segundo ano consecutivo, "é muito importante que, após a pandemia, momento em que houve uma desarticulação natural, estejamos conseguindo viabilizar esse intercâmbio tão importante para evolução das escolas e dos grupos. Também é uma maneira de reafirmar o quanto a arte é fundamental para a saúde mental, física e intelectual”, conta.



Os grupos a se apresentar são: Grupo de Ballet CEU, Programa Gente em Primeiro Lugar, Escola Luana Degan, Creche Escola Passos Fortes, Advance Cia de Dança, Studio de Dança Vivian Mockdece, Movimentos Grupo de Dança, Grupo Lya, WA Dancer Studio, Grupo Remiwl, Ballet Magia da Dança, Ballet da Escola Democrática e Escola de Ballet Corpo Livre (Volta Redonda). Ainda, os artistas solo que participarão do evento são Gabriel Fagundes Gomes e Júllia Carvalho Honório.