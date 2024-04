O shopping Jardim Norte está realizando a exposição dos 80 anos da Polícia Federal, em Juiz de Fora. A visitação é gratuita e pode ser encontrada no segundo piso (L2), ao lado do Magazine Luiza, até o dia 8 de maio.

Intitulada como "PF 80", a mostra, de acordo com a organização do shopping, apresenta a história da instituição e os marcos considerados significativos ao longo dos anos.

O Shopping Jardim Norte está localizado na Avenida Brasil, 6345, Bairro Mariano Procópio.



Sobre a Polícia Federal

Fundada em 28 de março de 1944, a Polícia Federal (PF) é uma instituição policial brasileira, subordinada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, que, de acordo com a Constituição de 1988, exerce com exclusividade as funções de polícia judiciária da União.

Ela atua também na segurança pública para a preservação da ordem pública, bem como dos bens e interesses da União, exercendo atividades de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras, repressão ao tráfico de entorpecentes, contrabando e descaminho.