Nesta terça-feira (30), o Forum da Cultura da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) vai receber a mostra ‘O desenho: inteligência nada artificial!’, de Dayse Lamas, às 18h30. A exposição, que é gratuita e aberta ao público, reúne mais de 20 obras em nanquim e lápis de cor, que abordam temáticas como miséria, meio ambiente, lixo, proteção aos animais, o papel da mulher, afetos e espiritualidade.

Segundo a UFJF, as obras nasceram a partir de considerações da artista a respeito da arte de desenhar e de como esta habilidade é potente e transformadora. "A partir de então, ela reuniu trabalhos que criou durante os anos 2020 e 2024 a fim de montar o projeto expositivo".

No local, também estarão presentes os artistas visuais Douglas Zimmermann e Giuliano G. Alves, que compartilharão suas experiências e trabalhos no campo do desenho.

A mostra segue em cartaz até o dia 17 de maio, com visitações de segunda a sexta-feira, das 10h às 19h. O Fórum da Cultura fica localizado na Rua Santo Antônio, 1112, Centro.



Quem é Dayse Lamas?

Dayse Lamas nasceu em Belo Horizonte, viveu com seus avós na cidade de Descoberto (MG) por aproximadamente quatro anos e logo depois mudou-se para Juiz de Fora, onde fixou-se. Desde criança já possuía intimidade com o lápis e o papel. Com o passar dos anos, o gosto pela arte de desenhar ganhou força, levando-a a construir sua carreira na área.

Ela é formada em Educação Artística pela UFJF, trabalhou como professora em diferentes escolas da rede estadual de ensino e também já realizou outras exposições artísticas, tanto no Forum da Cultura, quanto em outras galerias da Universidade, além de espaços da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF). Atualmente leciona artes na rede particular de educação.