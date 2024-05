A partir da próxima segunda-feira (6), o Centro Cultural Bernardo Mascarenhas (CCBM) vai receber a mostra “Deu Preto na Memória”, uma exposição com mais de 40 fotos que evidenciam pessoas pretas em momentos de celebração, em seus convívios sociais e em seus ofícios na cidade de Juiz de Fora. A visitação é gratuita e livre para todos os públicos, e pode ser feita de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h, até o dia 10 de junho.

De acordo com a Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa), as fotos, impressas em tamanhos variados, são imagens cedidas pelo público, a partir de um chamamento lançado pela própria fundação no final de 2023. “Solicitamos que as pessoas abrissem seus álbuns, suas latinhas e caixinhas de sapato em busca de imagens de familiares e amigos que, em muitos casos, foram guardadas por gerações”, conta o fotógrafo Fabio Domingos, responsável pela curadoria.

A mostra apresenta fotografias de pessoas negras registradas em Juiz de Fora, entre o final da década de 1920 até os anos 1970. São 60 anos de história em imagens que evidenciam pessoas pretas em momentos de celebração, em seus convívios sociais e em seus ofícios. “Nossa proposta foi resgatar essa memória, já que os negros historicamente sofreram apagamentos deliberados, que se desdobram em esquecimentos. No entanto, a herança histórica negra de Juiz de Fora sobrevive, apesar dos inúmeros obstáculos institucionalmente impostos ao longo de nossa história”, afirma Fabio.