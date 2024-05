O Museu Ferroviário de Juiz de Fora vai receber, do dia 18 ao dia 24 de maio, às 19h30, a peça “Orixás, Flores e Amores”, do Encruza Grupo de Teatro. Os ingressos, com valores de R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada), podem ser adquiridos via PIX, utilizando a chave: CNPJ 46.042.394/0001-41 - Fernando Valério Produções, ou presencialmente, 30 minutos antes da sessão. No caso do PIX, a organização recomenda que os interessados indiquem a data desejada.



Sobre a peça

"Orixás, Flores e Amores" mergulha nas profundezas da cultura afro-brasileira, explorando as ricas narrativas e simbolismos dos orixás. Com uma abordagem contemporânea, o espetáculo revela histórias não contadas, provocando reflexões sobre identidade, amor e espiritualidade. A peça celebra deuses e homens, amor e conflito, sagrado e profano. Desde sua estreia, há 22 anos, sob a direção de Marcos Marinho pelo extinto Grupo Embaixo do Céu, o texto tem encantado plateias.

A montagem atual do espetáculo foi premiada no Festival de Teatro de Conselheiro Lafaiete, recebendo o Prêmio Especial do Júri, além dos prêmios de Melhor Cenografia, Melhor Caracterização, Melhor Atriz Coadjuvante (Ciça Liberdade), Melhor Ator Coadjuvante (Caio Dias) e Melhor Atriz (Luciene dos Reis). No Festival Internacional de Artes Cênicas de Ubá, a peça foi reconhecida com os prêmios de Melhor Trilha Sonora (Ronaldo Golfinho), Melhor Ator (Caio Dias), Melhor Direção (Fernando Valério) e Melhor Espetáculo Alternativo.