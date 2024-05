Na próxima semana, entre os dias 13 e 19 de maio, o Museu Mariano Procópio (MAPRO) de Juiz de Fora vai sediar a 22ª Semana Nacional de Museus. Neste ano, o evento traz como tema "Museus, Educação e Pesquisa", proposto anualmente pelo Conselho Internacional de Museus (ICOM) para o Dia Internacional dos Museus, celebrado em 18 de maio.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), a proposta deste ano é promover uma reflexão sobre a fundamental atuação dos museus como impulsionadores de educação e pesquisa, "buscando enfatizar o papel dos museus brasileiros no estímulo a perguntas e descobertas sobre as culturas e conhecimentos elaborados pelas comunidades que integram o Brasil, promovendo a participação social".

A programação do MAPRO conta com visitas mediadas para grupos especiais, live, lançamentos de websérie e caderno de resumos para professores e pesquisadores, distribuição de mudas e ações educativas.

Confira a programação



Segunda-feira (13)

Lançamento da Websérie: “Museu Mariano Procópio: Pesquisa e Possibilidades Educativas”

Evento Online



Terça-feira (14)

Visita nas áreas técnicas para a capacitação da equipe do Museu Mariano Procópio

Programação Interna



Distribuição de Mudas do Parque do Museu

Horário: 10h

Local: Portaria Rua Mariano Procópio



Quarta-feira (15)

Visita nas áreas técnicas para a capacitação da equipe do Museu Mariano Procópio

Programação Interna



Quinta-feira (16)

Visita mediada para alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA)

Horário: 18h30

Local: Exposições Museu Mariano Procópio



Live: “Princesa Isabel e o 13 de maio – perspectivas, reflexões críticas e ressignificações”

Horário: 19h30

Local: Canal do Youtube Museu Mariano Procópio



Sexta-feira (17)

Lançamento “A pesquisa no Museu Mariano Procópio: Caderno de Resumos”

Evento Online



Sábado (18)

Vivências culturais no Parque do Museu Mariano Procópio

9h - Oficina de Capoeira - Gente em Primeiro Lugar

10h - Contação de Histórias - Grupo Nzingas

11h - Oficina de Percussão - Gente em Primeiro Lugar

12h - Oficina Infantil Recriar

Local: Parque do Museu Mariano Procópio

Livre para todos os públicos



Domingo (19)

Visita mediada para surdos com intérprete de Libras

Horário: 10h30

Local: Exposições do Museu Mariano Procópio