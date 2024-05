No próximo sábado (11), o Beco da Cultura, localizado entre o Centro Cultural Bernardo Mascarenhas (CCBM) e a Biblioteca Municipal Murilo Mendes (BMMM), vai realizar a Festa Canal, um evento com performances musicais gratuito. Segundo a Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa), o local também será um ponto de coleta de doações para a população afetada pelas chuvas no Rio Grande do Sul.

Sobre o evento

Com horário de início marcado para 16h, a festa vai contar com as performances de Amanda Chang, Projeto Emuni e Ana G. O trio terá como convidados a DJ carioca Laffite, conhecida pelos sets da festa O/NDA do Rio de Janeiro, e o DJ Kureb, que é o fundador da festa Súbita de Juiz de Fora.

Esta edição terá, ainda, um set techno híbrido de Amanda Chang, que fará uma amostra do projeto Chang Rodrigues, usando sintetizadores e baterias eletrônicas.