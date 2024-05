Na próxima semana, entre os dias 13 e 19 de maio, acontece a 22ª Semana Nacional de Museus em Juiz de Fora. Neste ano, o evento, de âmbito nacional, traz como tema "Museus, Educação e Pesquisa", proposto anualmente pelo Conselho Internacional de Museus (ICOM) para o Dia Internacional dos Museus, celebrado em 18 de maio. Os museus ligados à Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) também vão participar da programação.

Segundo a instituição, as atividades programadas incluem exposições, debates e palestras tanto presenciais, quanto on-line.

Confira o cronograma completa:

Museu de Arte Murilo Mendes (Mamm)

Todos os dias:

Exposições:

“Murilo Mendes: obra em movimento – Coleção Luciana Stegagno Picchio”. Reúne documentos inéditos sobre Murilo Mendes.

“Nery, para sempre Ismaelíssimo”. A mostra conta com obras do pintor Ismael Nery que integram a coleção de Murilo Mendes, textos de Mendes sobre Nery, além de livros e objetos do acervo do museu e críticas de Mário de Andrade e Paulo Sergio Duarte.

“Convergências: o real e o poético”. A mostra comemora 18 anos do museu e reverencia o pesquisador e artista Arlindo Daibert;

Visitas mediadas às exposições com alunos da rede municipal de ensino de Juiz de Fora.

Dias 14/05 (terça-feira) e 15/05 (quarta-feira):

9h a 12h – Minicurso: “História da arte: do moderno ao contemporâneo nas artes visuais”. A aula será ministrada por Renata Zago, professora do Departamento de Artes e Design da UFJF; Karoline Sampaio e Sarah Oliveira, mestrandas do Programa de Pós-graduação em Artes, Cultura e Linguagens (PPGACL) da UFJF.

Dia 15/05 (quarta-feira):

19h – Abertura da exposição: “Nery, para sempre Ismaelíssimo”. Evento conta com a participação das pesquisadoras Marisa Timponi e Leila Barbosa, autoras do livro “Ismael Nery e Murilo Mendes: reflexos”.

Dia 16/05 (quinta-feira):

19h – Palestra on-line: “Desafios atuais da Educação Museal no Brasil: um panorama da Pesquisa Educação Museal Brasil (PEMBrasil) e o processo de revisão da Política Nacional de Educação Museal (PNEM)”, com a professora Mona Nascimento, do Departamento de Museologia da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Encontro terá transmissão ao vivo pelo canal do Mamm no YouTube.

Dia 18/05 (sábado):

15h – Exibição de filme: CineMamm e Cineclube Movimento apresentam o filme “Beaubourg, centro de arte e cultura Georges Pompidou” (1977, 76 min. Direção: Roberto Rossellini). A exibição do filme é seguida de debate com o crítico, pesquisador de cinema e professor no curso de Cinema e Audiovisual da UFJF, Luiz Carlos de Oliveira Júnior.

Dia 19/05 (domingo):

16h – Apresentação musical: apresentação dos Concertos na UFJF V, com Clara Mira, Dipper, Júlia Nogueira, Julia Gonçalves, Lizandra Romano e Samuel Colli.

O Mamm funciona de terça a sábado, das 9h às 18h e no domingo, das 13h às 18h. O museu fica localizado na Rua Benjamin Constant, 790, Centro de Juiz de Fora.



Memorial da República Presidente Itamar Franco

15/05 (quarta-feira):

14h a 18h – Oficina: “Desdobramentos do livro: organização, conteúdo, estrutura”, com a artista Maria Júlia Ourique. A oficina é destinada a pessoas com mais de 16 anos. São disponibilizadas 12 vagas. Interessados devem realizar inscrição por meio de formulário on-line.

O Memorial da República Presidente Itamar Franco funciona de terça a sexta-feira, das 10h às 18h. E aos sábados, domingos e feriados, das 13h às 18h. As últimas entradas são permitidas às 17h30. O memorial fica localizado na Rua Benjamin Constant, 760, Centro (ao lado do Mamm).



Forum da Cultura

Todos os dias:

10h às 19h – Mediação: visitas mediadas no Casarão, propondo reflexões sobre memória, patrimônio cultural e construção de pertencimento para a compreensão das reflexões sociais estabelecidas e a dimensão do seu significado, como representação da expressão cultural.

15/05 (quarta-feira):

19h30 a 21h30 – Lançamento de livro: “Os três robôs”, de Douglas Zimmermann. O livro infantil conta a história da pequena jornada de três robôs diferentes. O primeiro é um deficiente físico, o segundo perdeu a visão e o terceiro é uma pessoa autista. Os três amigos de lata pretendem descobrir se no Grande Mercado Perdido é possível encontrar as peças para serem “consertados”.

Até dia 17/05 (sexta-feira):

10h a 19h – Exposição: “O desenho: inteligência nada artificial!”, de Dayse Lamas. São mais de 20 obras em nanquim e lápis de cor, que abordam temáticas como miséria, meio ambiente, lixo, proteção aos animais, o papel da mulher, afetos, espiritualidade, entre outras questões.

Até dia 29/05:

10h a 19h – Exposição: “Azul é teu manto, branco é teu véu”. A mostra conta com mais de 30 obras criadas por artesãos brasileiros, representando diferentes manifestações de Nossa Senhora. As imagens levam o visitante a reflexões sobre patrimônio religioso, preservação e representação do feminino na iconografia da arte sacra brasileira.

O Forum da Cultura conta com a Galeria de Arte e o Museu de Cultura Popular. As visitações podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 10h às 19h. O endereço é Rua Santo Antônio, 1.112, Centro.



Museu de Arqueologia e Etnologia Americana (Maea)

Dia 15/05 (quarta-feira):

7h a 12h – Oficina: “Experimentação estética”. A atividade visa apresentar, de maneira crítica, a técnica indígena de confecção de cerâmica (rolete) para estudantes. A oficina acontece na Escola Estadual Fernando Lobo (Rua São Mateus, 784, bairro São Mateus) e é direcionada aos alunos da instituição.

Dia 16/05 (quinta-feira):

19h às 21h – Mesa redonda: “Arqueologia, educação e pesquisa”. O debate será realizado de forma on-line, pela plataforma Google Meet, visando à interatividade entre os especialistas e os participantes. A mesa tem como público-alvo estudantes, professores e demais interessados pela temática.

Dia 17/05 (sexta-feira):

10h a 12h – Oficina: “Quem quer ser arqueólogo (a)?”. A atividade será realizada com os membros da Escola Paineira Waldorf (Avenida Senhor dos Passos, 2102, bairro São Pedro). O intuito é propiciar aos estudantes e professores da escola, o contato lúdico e interativo com a prática arqueológica.

Dia 18/05 (sábado):

10h a 12h – Oficina: “Você é o que você descarta”. A proposta é refletir sobre a arqueologia do lixo e as implicações do descarte de materiais sobre as futuras gerações. A atividade será realizada no Jardim Botânico da UFJF, que fica localizado na Rua Coronel Almeida Novais, 246, bairro Santa Terezinha.

As inscrições para as atividades devem ser realizadas por meio de formulário eletrônico.



Centro de Conservação da Memória (Cecom)

Dia 14/05 (terça-feira):

19h a 21h – Roda de conversa on-line: “Vozes da Serra Grande: desenvolvimento de projetos com foco em valorização de referências culturais”, com a participação da doutoranda em História pela UFJF, Danielle Arruda, a professora e produtora audiovisual Céline Billard e o artista Fred Fonseca. A mediação ficará por conta da doutoranda em História pela UFJF e curadora do Cecom, Carolina Saporetti. Para se inscrever na palestra e receber certificado de ouvinte, preencha o formulário on-line.

O Cecom fica localizado na Avenida Getúlio Vargas, 763 – Centro (com entrada pela Rua Floriano Peixoto) e funciona de segunda a sexta-feira, d7h às 19h.



Museu Dinâmico de Ciência e Tecnologia (MDCT)

Dia 17/05 (sexta-feira):

10h às 11h – Palestra on-line: “Base de dados da Coleção de Objetos Científicos do acervo documental do MDCT/UFJF”. Serão apresentados os resultados iniciais do projeto “Patrimônio Histórico e Popularização da Ciência no MDCT”, de catalogação do acervo do museu em página na Internet. As informações serão apresentadas pelo colaborador do MDCT e tecnologista sênior do Museu de Astronomia e Ciências Afins (Mast – parceiro da UFJF), Paulo Noronha e os servidores técnico-administrativos do MDCT Iverson Morandi e Lilia Ávila. A palestra será transmitida no canal do Mast no YouTube.

O Museu Dinâmico fica localizado na Avenida Getúlio Vargas, 763 – Centro (com entrada pela Rua Floriano Peixoto). O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. No momento, o local passa por uma reforma.

Arquivo Central da UFJF

Toda a semana:

12h a 23h – Publicações nas redes sociais do Arquivo Central sobre os temas Educação e Pesquisa em museus e arquivos.

Dia 16/05 (quinta-feira):

16h a 18h – Lançamento do “Catálogo do acervo cartográfico do Arquivo Central/UFJF”, publicação digital que reúne documentos cartográficos diversos do acervo do setor.

Dia 21/05 (terça-feira):

16h às 19h – Oficina: “Organização e preservação de acervos fotográficos”. A atividade é uma parceria entre o Arquivo Central da UFJF, o Museu Bi Moreira/Setor de Patrimônio Museológico da Universidade Federal de Lavras (UFLA) e o Museu da Memória e Patrimônio da Universidade Federal de Alfenas (Unifal).

As inscrições para a oficina devem ser realizadas por meio de um formulário eletrônico. Tanto o lançamento do catálogo, quanto a oficina atividades on-line que serão transmitidas pelo canal do Laboratório de Pesquisa em História e Arquivologia (LaphArq) no YouTube.