Neste fim de semana, o Parque Municipal de Juiz de Fora tem programação para todas as idades. No sábado (11), a partir de 13h30, as crianças de 7 a 12 anos poderão participar das recreações de impressão botânica, oficina com argila, além de jogos e brincadeiras. Já no domingo (12), dia Dia das Mães, o equipamento vai promover uma visita temática com mães e filhos.



Saiba mais sobre a programação

De acordo com a Secretaria de Esporte e Lazer (SEL), na oficina, as crianças terão a oportunidade de usar a criatividade e poderão fazer arte com argila, com auxílio dos monitores presentes no local. "Também haverá muita brincadeira para a criançada, com jogos cooperativos e competitivos, desenvolvendo valores e experiências motoras diversas". Para participar da oficina, as inscrições devem ser feitas na entrada.



A visita temática especial “Dia das Mães”, com início às 15h, será realizada no bosque do parque com atividades lúdicas e recreativas para mães e filhos. O encontro acontece na praça central e não precisa de inscrição.