Nesta quinta-feira (16), o Teatro Paschoal Carlos Magno vai receber a peça “V de Magrela”, em Juiz de Fora. Com apresentação solo de Deborah Lisboa, o espetáculo tem como temas os desafios enfrentados e os caminhos percorridos para ser mulher e palhaça nos dias atuais. Segundo a organização, a encenação, que começa às 19h30, será feita uma única vez. Os ingressos podem ser adquiridos pelo WhatsApp de número (32) 98415-6556, com valor promocional de R$20,00 mais um material de higiene ou de limpeza, que será doado para o Rio Grande do Sul.



A peça

“V de Magrela” entrelaça histórias que partem de experiências pessoais, mas falam do coletivo. A artista Débora Lisboa e a palhaça Magrela transitam por gritos e gargalhadas, na fronteira entre o riso e a dor, e entre o circo e o teatro, para ecoar uma voz que é de muitas, por muitas e para muitas mulheres. “Este solo é fruto dessa vivência. Vem para refletir, fazer rir, provocar e lembrar que nossa história quem escreve somos nós”, explica a solista.

O teatro fica localizado na Rua Gilberto Alencar, atrás da Igreja São Sebastião, no centro da cidade.



Sobre a artista

Criadora da escola circense em Juiz de Fora “Lá na Lona”, Deborah Lisboa tem 15 anos de experiência na palhaçaria. Durante esse tempo, ela usou o espaço para falar sobre o que viveu ao longo dos anos, a partir de sua personagem-palhaça, com os holofotes voltados para ela. Deborah Lisboa assina o texto da peça junto aos diretores Tiago Fonseca e Anna Flora Coimbra, além de contar com uma equipe de artistas independentes na elaboração de sua apresentação solo.