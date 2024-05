No próximo fim de semana, sábado (18) e domingo (19), o Teatro Paschoal Carlos Magno vai receber o 5º Festival de Gargalhadas, em Juiz de Fora. Os ingressos podem ser adquiridos presencialmente, somente em dinheiro, na loja Zé Kodak (Galeria Belfort Arantes, 15 – Centro) por R$40,00 (inteira) e R$20,00 (meia-entrada), ou virtualmente, pelo portal Sympla.

Para contribuir com a doação de mantimentos para o Rio Grande do Sul, o evento estará arrecadando caixas de leite, oferecendo um ingresso com valor promocional de R$20,00 aos doadores. Os interessados podem entregar o leite e retirar o ingresso também na loja Zé Kodak.



Confira a programação

“Minha Sogra é um Pitbull”: Sábado (18), às 20h



Escrita por Cláudio Ramos há quase 30 anos e já assistida por mais de 400 mil espectadores, a comédia conta a história de Dona Perpétua, uma sogra que não aceita o relacionamento da filha Amélia com o genro Valdemar. Amélia decide se casar com Valdemar mesmo contra a vontade da mãe, e o caos se instala quando Perpétua descobre que Amélia está grávida. Classificação indicativa: 16 anos.



"Fulaninha e Dona Coisa": Domingo (19), às 20h

Dirigido em Minas Gerais por muitos anos por Cláudio Ramos e escrito por Noemi Marinho, a comédia narra os hilários conflitos entre uma caipira que consegue emprego de diarista na casa de Dona Coisa, uma funcionária pública de boas condições financeiras. A diferença de classe social entre as duas personagens gera situações cômicas ao longo dos 90 minutos do espetáculo. Classificação indicativa: 14 anos.



"A Cigarra e a Formiga": Sábado (18), às 16h

O espetáculo infantil, escrito por Ariele Telles, Sandra Almeida, e com participação de Cláudio Ramos, mistura cenas interpretadas e música, encantando as crianças com a história da formiga que sonha em ser cantora e da cigarra, que domina as técnicas de canto. A apresentação foi premiada em abril de 2024 no Festival Nacional de Teatro de Ubá – FETUBA. Classificação indicativa: Livre.