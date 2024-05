Nesta sexta-feira (17), às 20h30, o Grupo Divulgação estreia “A Mochila Mágica”, novo espetáculo infantojuvenil que fica em cartaz aos sábados e domingos de maio e junho, às 17h. A peça tem texto e direção de José Luiz Ribeiro, imortal da Academia Brasileira de Cultura.



Sobre a peça

Na história, o extraterrestre que caiu do Sol, Haito, conta com a ajuda de um pica-pau chamado Pica-Paul. Após um momento inicial de desconfiança por parte do pássaro habitante da floresta, os dois iniciam uma nova amizade. Haito percebe que perdeu sua mochila e, então, junto com Pica-Paul, embarca em uma busca pela mata. No percurso, a dupla encontra outros habitantes da floresta, como a Coruja Sofia – a sábia conselheira da floresta -, a Mãe do Mato e os espíritos das águas.

Segundo o autor e diretor, a intenção é levar o público a uma viagem pelo universo infantil, proporcionando um momento mágico para as crianças. Outro objetivo da obra é desafiar noções pré-estabelecidas, o que é feito através de uma nova abordagem dos personagens de narrativas tradicionais, como o Coelho da Páscoa e o Lobo Mau. Nelas, o Coelho se ressente por ser lembrado apenas na Páscoa, enquanto o Lobo Mau revela que não é tão mau quanto parece e apresenta sua própria versão da história.

“É uma reflexão sobre a inclusão, sobre como o diferente só pode ser compreendido através do afeto. Sem afeto, não podemos alcançar a igualdade. Então, estamos oferecendo uma oportunidade para o Lobo Mau contar sua versão da história, para o Coelhinho compartilhar seus traumas e para Haito fazer uma visita afetuosa a esse universo infantil”, reflete Ribeiro, que também é coordenador do Grupo Divulgação.



Entrada e convites

Servidores docentes e técnico-administrativos em Educação (TAEs) da UFJF na ativa ou aposentados, trabalhadores terceirizados e estudantes com assistência estudantil da UFJF podem retirar um par de convites na bilheteria do teatro. Basta apenas apresentar comprovante de vínculo com a Universidade, como carteira funcional ou contracheque.

O Teatro do Forum da Cultura fica localizado na Rua Santo Antônio, 1.112, Centro.