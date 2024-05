A tradicional Festa Alemã confirma as datas da sua próxima edição, em Juiz de Fora, de 4 a 15 de setembro, o Jardim Norte recebe, pela segunda vez consecutiva, o evento que é considerado patrimônio cultural imaterial da cidade, desta vez, celebrando os 200 anos de presença alemã no Brasil.

Além do Bicentenário, desde a vinda dos imigrantes no navio pioneiro para o Rio Grande do Sul, em 1824, uma das mais antigas Oktoberfests do Brasil vai integrar, também, a partir de 2024, todas as colônias neste grande evento, que já faz parte do calendário de Juiz de Fora.