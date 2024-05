Neste fim de semana, sexta-feira (24), sábado (25) e domingo (26), o Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU), localizado na Av. Juscelino Kubitschek, 5.899, Bairro Benfica, vai receber o espetáculo “Fuxico”, às 19h30. A classificação indicativa é livre e os ingressos podem ser adquiridos no Sympla ou na bilheteria do CEU, nos valores de R$40 (inteira), R$20 (meia-entrada - compras antecipadas nos locais de vendas física e online) e R$10 (promocional - residentes da zona norte, professores(as), estudantes, idosos com 60 anos ou mais, além de pessoas com deficiência).

Andrea Ventura, Carlinha Assis, Adriana Pereira Paes e Toninho Dutra formam o Esquadro, que eles definem como Grupo Artístico Temporário, e se jogam na experiência de reunir teatro, música e literatura, tendo como pano de fundo memórias individuais e coletivas, costuradas com afeto e sensibilidade.

Toninho Dutra, que assina o texto, a direção e a concepção, conta que a dramaturgia do espetáculo foi construída a partir de uma estrutura clássica que é, ao mesmo tempo, sustentada e desconstruída no decorrer da encenação. “Trata-se de uma grande bricolagem. No aspecto dramatúrgico, traz fragmentos literários e textos na íntegra de vários escritores e poetas, além de outros, criados pelos artistas do grupo. Quanto à construção da plástica cênica, a proposta foi reaproveitar materiais e objetos na idealização e confecção de cenários e figurinos.”

“Fuxico” está dividido em quadros - prólogo, primeiro ato, segundo ato, terceiro ato e epílogo –, todos ligados por um fio, ao mesmo tempo delicado e vigoroso, que dá unidade a essa segmentação. Figurinos, cores, elementos cênicos, tudo foi minuciosamente pensado pelo grupo para impactar ao público, transmitindo toda a emoção do reencontro de amigos e do resgate e troca de reminiscências