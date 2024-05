Neste domingo (26), o Centro Cultural Bernardo Mascarenhas de Juiz de Fora vai receber uma performance em homenagem ao Dia das Mães com um espetáculo de dublagem. A entrada será gratuita e o convite pode ser solicitado pelo WhatsApp (32) 99112-3551.

A iniciativa do projeto surgiu do desejo de homenagear todas as mães, incluindo dona Terezinha, mãe de Alberto, organizador do evento, que faleceu há dois anos. Neste ano, ela completaria 90 anos de idade, e essa apresentação é "uma forma carinhosa de celebrar sua memória e seu legado", explica o artista.

Segundo a Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa), o espetáculo contará com a dublagem de músicas que evocam amor, saudade e gratidão, proporcionando um momento de conexão emocional e reverência às mães. Além da performance principal, duas outras homenagens especiais serão realizadas, também com shows de dublagem, em celebração aos 90 anos que a dona Terezinha teria completado.