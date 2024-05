Música, artes plásticas, teatro, oficina, cortejo de rua, festas e dança estão na programação do Corredor Multicultural 2024, que será aberto nesta sexta-feira (31) data em que Juiz de Fora completa 174 anos. Já tradicional no calendário da cidade, o evento está em sua 14ª edição, sendo promovido pela Prefeitura de Juiz de Fora, por meio da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa).

Veja a programação completa:

Sexta-feira(31)

Exposição Costurando Vidas

Local: Espaço Cidade

Horário: 10h às 14h

Apresentação do conjunto de violões Sildo Gaudereto – CEMHFA

Local: Escadaria do Espaço Cidade

Horário: 12h às 12h40

Exposição África: Culturas entre Culturas

Local: Centro Cultural Bernardo Mascarenhas

Horário: 13h às 17h

Exposição Linhas Eternas, Efêmeras Vivências

Local: Galeria Ruth de Souza - Teatro Paschoal Carlos Magno

Horário: 13h às 18h

Papel e chão - Show de MPB Voz e Violão

Local: Escadaria do Espaço Cidade

Horário: 13h às 14h

Cortejo Gente em Primeiro Lugar

Local: Parque Halfeld até a Rua Batista de Oliveira

Horário: 14h às 16h

Show infantil com Sassá

Local: Praça CEU, Benfica

Horário: 14h às 16h

Tarde Literária com a escritora Adriana Gamelas

Lançamento do livro "Pergunte ao Vento" com tarde de autógrafos e brincadeiras

Local: Praça CEU, Benfica

Horário: 14h às 16h

Apresentação do Coral CESAMA

Local: Parque Halfeld

Horário: 18h às 19h

Show com Big Bang Jazz

Local: Parque Halfeld

Horário: 19h às 21h

Samba Carná Ritmo Quente, com Mestre Caio e a bateria

Ritmo Quente

Local: Praça Áureo Carneiro, Grama

Horário: 19h às 22h

Mesão de Samba com grupo Batuquedelas

Local: Praça Antônio Carlos

Horário: 20h às 22h

Sábado (1º)

Exposição Costurando Vidas

Local: Espaço Cidade

Horário: 10h às 14h

Exposição Linhas Eternas, Efêmeras Vivências

Local: Galeria Ruth de Souza

Horário: 12h às 18h

Exposição África: Culturas entre Culturas

Local: Centro Cultural Bernardo Mascarenhas

Horário: 13h às 17h

Show de MPB com a banda Ser_Estar

Local: Escadaria do Cine-Theatro Central

Horário: 12h às 14h

Festa Súbita 0800 Temperamentos difíceis

Local: Museu Ferroviário

Horário: 14h às 20h

Minicurso de fotografia para celular com Érika Neves

Local: Parque da Lajinha

Horário: 14h às 16h

Inscrições no Instagram @funalfacultura

Bloco de carnaval Grajamaica

Local: Rua Roque Picorelli, 249, Grajaú

Horário: 16h às 21h

Show do grupo Samba de Colher

Local: Praça Alfredo Ferreira Lage (Praça do Manoel Honório)

Horário: 17h às 19h

Show de samba com Helô Mendes

Local: Rua Coronel Assis - 36, Floresta

Horário: 18h às 21h

Show de forró com Bruno Falcão

Local: Praça Antônio Carlos

Horário: 19h às 22h

Domingo (2)

Exposição Linhas Eternas, Efêmeras Vivências

Local: Galeria Ruth de Souza

Horário: 12h às 18h

Exposição África: Culturas entre Culturas

Local: Centro Cultural Bernardo Mascarenhas

Horário: 13h às 17h

Exposição Costurando Vidas

Local: Espaço Cidade

Horário: 10h às 14h

Projeto “Vozes das Gerais" - Apresentação Musical

Local: Av. Garibaldi Campinho - 38, Vitorino Braga

Horário: 11h às 13h

Apresentação de dança Megadance

Local: Teatro Paschoal Carlos Magno

Horário: 14h às 21h

Show de Rock Nacional com a banda Inoutside

Local: Praça Vovó Elvira Gabriela do Carmo (Praça do Linhares)

Horário: 18h às 21h

Microfone Aberto: Rap e Trap

Local: Praça Antônio Carlos

Horário: 18h às 18h10

Show Karaokê do Amaral Ploc Anos 80

Local: Praça Antônio Carlos

Horário: 18h10 às 19h30

Roda de Samba dos Amigos com Charmosas do Tamborim e a cantora Anastácia

Local: Praça Antônio Carlos

Horário: 19h às 22h