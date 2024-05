Na próxima terça-feira (4), às 20h, o Cine-Theatro Central vai receber o “Som dos Festivais”, um espetáculo gratuito com artistas de Juiz de Fora. O evento, de acordo com a organização, tem como objetivo a valorização da música popular brasileira, a preservação da memória histórica cultural musical e a valorização da identidade cultural musical da cidade.

Entre as atrações confirmadas estão Alessandra Crispin, Carlos Fernando Cunha, CÉSAR, Dudu Costa e Tatá Chama e as Inflamáveis. Os ingressos podem ser retirados na recepção do teatro de terça a sexta, das 9h às 12h e das 14h às 17h, e aos sábados de 9h às 12h.

Segundo o secretário Especial de Direitos Humanos da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), Biel Rocha, a apresentação musical foi montada por meio de uma curadoria feita nos trabalhos musicais inscritos nos festivais que aconteceram em Juiz de Fora nas décadas de 60 e 70 e o evento contará com acessibilidade via Linguagem de Libras.

“O recurso do festival foi efetivado com emenda parlamentar da vereadora Laiz Perrut. Os Festivais de Música Popular Brasileira das décadas de 60 e 70 foram uma forma da classe artística lutar por liberdade em um período marcado pela ditadura militar [...],” explicou Rocha.

Em 1972, o Cine-Theatro Central foi palco do V Festival de Música Popular Brasileira, um evento significativo para a música popular da cidade e do país. O festival reuniu artistas como Clara Nunes, Joyce, Alaíde Costa, João Nogueira, Lucinha Lins, Sá, Rodrix e Guarabyra, além dos convidados Gonzaguinha, Milton Nascimento e Paulinho da Viola.