O Grupo NUN estará em cartaz neste fim de semana, sábado (8) e domingo (9), no Teatro Paschoal Carlos Magno, apresentando o espetáculo de dança "Ferinas Couraças", em Juiz de Fora. As apresentações acontecerão na Rua Gilberto de Alencar, atrás da Igreja São Sebastião. Os ingressos para assistir às performances estão disponíveis para compra através do Sympla.

Sobre a peça

"Ferinas Couraças" é uma montagem livre para todos os públicos, criada com a temática das inquietações que nos afetam profundamente. O espetáculo convida o público a explorar novas facetas de si mesmo, enquanto corpos vulneráveis se desdobram em cena. A imprevisibilidade é o mote central desta obra, que estreou em 2019 e agora está em sua quarta temporada em Juiz de Fora, após ter circulado também por Belo Horizonte.