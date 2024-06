Nesta sexta-feira (7), a exposição "Juiz de Fora: cidade sensível, cidade visível" será inaugurada no Museu Mariano Procópio. A mostra, realizada no porão da Villa Ferreira Lage, faz parte das celebrações do aniversário de 174 anos da cidade e comemora um ano desde a reabertura total do Museu. Segundo a organização, a cerimônia de inauguração acontece às 19h, na Galeria Maria Amália, com apresentação do Duo Nara Pinheiro e Márcio Guelber.

As fotografias expostas abordam diversas temáticas, como cultura, sociedade, arquitetura e cenas do cotidiano, retratando a cidade em diferentes momentos e épocas. O acervo do museu também apresenta obras de artistas locais, incluindo esculturas de Carlos Bracher e Luiz Soranço, pinturas de Dnar Rocha e Sylvio Ribeiro Aragão, além de documentos históricos, como passagens da Empresa de Bondes de Juiz de Fora e um esboço de Bernardo Mascarenhas para a usina da Cia. Mineira de Eletricidade.

O porão da Villa Ferreira Lage, que foi reaberto ao público no último ano após mais de 15 anos fechado, recebe pela primeira vez uma exposição com projeções, demonstrando suas "potencialidades expositivas", explica o Museu.

A nova exposição estará aberta ao público a partir deste sábado (8), com horário de funcionamento de terça a sexta-feira, das 9h às 16h, e aos sábados, domingos e feriados, das 10h30 às 16h. As entradas podem ser feitas pela Rua Mariano Procópio, 1100, e pela Rua Dom Pedro II, 350, esta última com acesso ao estacionamento para grupos prioritários e pessoas com dificuldade de locomoção.