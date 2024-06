Neste final de semana, o Parque Municipal de Juiz de Fora vai realizar atividades para todas as idades, combinando esporte, lazer e educação ambiental. As ações fazem parte das celebrações da Semana do Meio Ambiente e incluem aulas de vôlei e basquete, oficinas, jogos, brincadeiras e visitas guiadas.

Segundo a Secretaria de Esporte e Lazer (SEL), no sábado (8), as atividades esportivas começam com aulas de vôlei e basquete para pessoas acima dos 16 anos. As inscrições serão feitas na hora e é necessário usar trajes adequados para a prática dos esportes. As aulas de vôlei começam às 9h e as de basquete às 10h30, com encontro no ginásio do Parque Municipal. A partir das 8h30, haverá amistosos com as equipes de futebol masculino e feminino do projeto do Parque.

No período da tarde, a partir das 13h30, o Parque em Ação, em comemoração à Semana do Meio Ambiente, oferecerá uma oficina de pinturas de folhas, gincana ambiental, jogos e brincadeiras na praça central, abertos para pessoas de todas as idades.

Às 14h, a Equipe de Educação e Saúde do Departamento de Vigilância Epidemiológica e Ambiental da Secretaria de Saúde (SS) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) realizará uma exposição de animais peçonhentos. A exposição visa alertar sobre a presença desses animais na cidade e os riscos que eles representam, além de informar que o Hospital de Pronto Socorro (HPS) é o único local que trata acidentes com esses animais.



Visitas Guiadas

Durante todo o final de semana, o Parque Municipal vai oferecer visitas guiadas ao bosque, um projeto onde os visitantes podem conhecer uma área de preservação ambiental. As visitas ocorrerão no sábado às 11h e no domingo às 11h e às 15h.



Sobre o parque

O Parque Municipal está localizado na Rua do Contorno, 8, no Bairro Nova Califórnia, e funciona das 8h às 17h, com entrada permitida até às 16h. As linhas de ônibus que atendem o equipamento são 520 (Aeroporto), 531 (Nova Califórnia) e 537 (Jardim da Serra), todas com o letreiro indicando "Via Parque Municipal".