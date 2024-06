A quarta edição da Feira Des-Apego vai acontecer neste domingo (9), no Museu Ferroviário de Juiz de Fora, localizado na Avenida Brasil 2001 - Centro. De acordo com a organização, o evento vai ser realizado das 13h às 19h, reunindo artistas e empreendedores independentes em diversas áreas, como moda, brechó, tarot, flash tattoo, além de uma exposição de artes e outras atrações culturais. Um dos destaques será a apresentação do grupo JJ no Samba, prevista para as 15h. A feira, que tem entrada gratuita, também vai contar com praça de alimentação e discotecagem.



Oportunidades para artistas independentes

A Feira Des-Apego tem como objetivo proporcionar visibilidade e oportunidades para artistas independentes que não possuem um ponto físico para comercializar suas produções. Conforme a organizadora Keller Gomes, "para além das vendas, buscamos movimentar a cena cultural, oferecendo entretenimento para o público e criando um ambiente de trocas".