No próximo domingo (16), o Teatro Solar, em Juiz de Fora, vai receber o espetáculo infantil "Villa-Lobos, Cantigas e Crianças", apresentado pela Caseiras Produções Culturais. A peça, promovida pelo Programa Diversão em Cena, tem como base as cantigas populares compiladas pelo Maestro Heitor Villa-Lobos em seu Guia Prático. O evento conta com duas sessões, às 11h e às 16h, e é gratuito.

Segundo a organização, o espetáculo combina música, encenação e animações 2D, imergindo nas tradições culturais brasileiras. Centrado em uma festa de São João, o enredo destaca as danças, brincadeiras e cenários típicos das festas juninas, trazendo elementos lúdicos e educativos que remetem às raízes culturais do país.

Ana Luisa Lima, diretora e idealizadora do espetáculo, destaca a importância de oferecer às crianças experiências culturais : "Criar um espetáculo baseado no guia prático de Villa-Lobos é um sonho antigo. Queremos formar nosso público com o que há de melhor na nossa cultura, educando ouvidos e olhos através da arte. Este projeto, realizado com amigos e jovens talentos, é muito especial para mim, pelo teatro, pelos afetos e pelas nossas crenças", afirma.

Já Paulo Sérgio Santos, diretor musical da peça, ressalta o valor cultural do espetáculo. "Resgatar canções e tradições da nossa cultura é essencial, especialmente em um mundo tão acelerado. 'Villa-Lobos, Cantigas e Crianças' é uma verdadeira joia, reunindo profissionais de alto calibre para garantir que nossa cultura não seja esquecida", comenta.

O projeto é contemplado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio da ArcelorMittal e co-patrocínio da Drilltec, e realizado pela Caseiras Produções Culturais.

Sobre a Fundação ArcelorMittal

A Fundação ArcelorMittal é o núcleo de investimento e transformação social do Grupo ArcelorMittal, e sua estratégia principal se divide em três eixos de atuação: educação, cultura e esporte. Por meio de projetos e iniciativas nessas áreas, se propõe a transformar a vida de crianças e jovens de forma coletiva e participativa, compartilhando conhecimento e inovação, contribuindo para a inclusão e a formação de cidadãos para um futuro melhor.

Para contribuir com a democratização do acesso à cultura, a Fundação atua com a formação de público e a formação de profissionais para atuarem na área cultural. Neste contexto, destaca-se o Diversão em Cena. Realizado em parceria com grupos e produtores culturais, que contam com patrocínio da ArcelorMittal e Belgo Arames por meio das Leis Federal, Estaduais e Municipais de Incentivo à Cultura, a iniciativa leva apresentações teatrais gratuitas ou a preços populares a teatros, escolas e praças públicas de todo o Brasil. Em 14 anos de programa, o Diversão em Cena já ultrapassou 3 mil espetáculos pelo país e alcançou um público de cerca de 1,3 milhão de pessoas.