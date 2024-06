No próximo domingo (23), às 16h, o Museu Ferroviário de Juiz de Fora será palco do lançamento do ebook "Roza Cabinda dos Sentidos da Liberdade à Liberdade como Sentido". O evento contará com uma roda de conversa, incluindo tradução em libras, conduzida pela autora Giovana de Carvalho Castro, Doutora em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e coordenadora do projeto “Juiz de Fora: Cidade Negra”.



Sobre o Ebook

O ebook aborda a história de Roza Cabinda, destacando sua jornada em meio às lutas negras de Juiz de Fora. A obra, que estará disponível através de um link, foi viabilizada pelo Edital Quilombagens, do Programa Cultural Murilo Mendes, apoiado pela Prefeitura de Juiz de Fora e gerido pela Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa).



Roza Cabinda

Giovana de Carvalho Castro, também pesquisadora e professora, contextualiza Juiz de Fora como uma cidade com forte tradição escravista, marcada historicamente pela chamada segunda escravidão. “Nesse cenário, homens e mulheres cativos utilizaram várias formas de resistência, incluindo o acionamento da Justiça através de ações de liberdade, como fez Roza Cabinda”, ressalta a autora.

Roza Cabinda é reconhecida como uma das mulheres que buscou sua emancipação através desse mecanismo jurídico, tornando-se emblemática pela luta por sua liberdade, especialmente por ter sido escravizada próximo ao local hoje conhecido como Praça Halfeld.