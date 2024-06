O Centro Cultural Dnar Rocha vai receber, neste domingo (23), às 16h, o espetáculo “Lá nas Minas: Contos de Lavadeiras”, do Grupo Nzinga. De acordo com a organização do evento, a entrada é gratuita e livre para todos os públicos.

Com duração média de 50 minutos, a peça reúne histórias de lavadeiras, combinando narrativa, música e dança, para trazer à tona a riqueza cultural e histórica dessas mulheres. As histórias apresentadas são inspiradas nas vivências de mães e avós das integrantes do Nzinga: Vanda Maria Ferreira, Claudilene de Oliveira, Lucimar Silvério, Tereza Cristina de Oliveira, Flavia de Paula Carvalho, Luciene Silvério e Marilda Simeão.

Para o coordenador-geral do Dnar Rocha, Fernando Valério, apresentações como a programada para domingo consolidam as intenções de fazer do equipamento um centro multiuso para as mais variadas manifestações artísticas de Juiz de Fora. “Temos o compromisso de promover e apoiar a diversidade cultural, oferecendo um espaço onde artistas locais e regionais possam apresentar suas obras e conectar-se com a comunidade”.

A montagem foi viabilizada com recursos do Edital Murilão, que é parte do Programa Cultural Murilo Mendes, mantido pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) e gerido pela Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa).

O Dnar Rocha fica localizado na Rua Mariano Procópio 973, em frente ao Parque do Museu Mariano Procópio.